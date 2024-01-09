Война — день 685: бои замедлились из-за холодов, но российские обстрелы продолжаются

Оперативно о главном за сутки

Существенное похолодание в Украине сказалось на характере боевых действий, интенсивность которых существенно снизилась. В частности у россиян наблюдаются из-за этого проблемы на Херсонском направлении, где неподходящие погодные условия могут привести к полной остановке попыток штурмовать украинские позиции. Также морозы сказались и на Авдеевском районе, где оккупанты все еще проявляют активность, но все же были вынуждены ее заметно снизить.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

16:00 Атака на нефтебазу и энергообъект в российском городе Орел была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в разведке.

15:00 В прошлом месяце состоялась тайная встреча между Украиной, странами G7 и небольшой группой государств глобального Юга, чтобы попытаться заручиться поддержкой украинских условий для мирных переговоров с Россией, пишет Bloomberg.

14:00 Последние удары ВСУ по аэродромам в оккупированном Крыму нанесли значительный ущерб военной инфраструктуре. В ответ Россия нанесла ряд ракетных ударов по территории Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании.

12:30 Служба безопасности Украины прикрыла сразу несколько схем, которые занимались переправкой мужчин-уклонистов за границу. Среди задержанных — один из экс-советников главы администрации Януковича. Как сообщили в ведомстве, следственные действия проходили в Киеве, на Тернопольщине и Закарпатье.

11:00 Ухудшение погодных условий, в том числе и морозные температуры — одна из причин, почему ночь на 9 января прошла в Украине без атак "шахедов". Об этом сообщила руководительница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Понимаем, что отсутствие дроновой атаки — это также отклик, определенным образом, и погодных условий также. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки", — отметила она.

10:00 Генштаб ВСУ обновил статистику потерь российских оккупантов на фронте в Украине. Еще более 800 захватчиков навсегда покинули нашу землю!

Потери армии РФ в Украине 09.01.2024

9:00 К сожалению, в Хмельницком обнаружили тело еще одного погибшего в результате массированой ракетной атаки армии РФ 8 января. Им оказался местный житель 1955 года рождения. Таким образом, общее количество жертв удара по городу выросло до трех, сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

8:00 В Белгородской области РФ собрались вывозить детей в другие регионы страны — из-за повышенной обеспокоенности родителей, связанной с интенсивностью обстрелов. Пока планируют это сделать в форме лагеря.

7:00 На фронте снова возросла интенсивность боевых действий — всего за сутки было зафиксировано 67 стычек с врагом. Наиболее горячо до сих пор на Авдеевском направлении.

06:30 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

в ряде областей Украины ночью объявляли воздушную тревогу — из-за вероятности применения баллистического оружия и активности тактической авиации вдоль границы. Однако в целом ночь прошла довольно мирно;

президент Владимир Зеленский, вероятно, посетит на следующей неделе Швейцарию, пишет Tages-Anzeiger. Это может произойти перед его визитом на международный форум в Давосе. Источники журналистов утверждают, что глава украинского государства может встретиться в Швейцарии с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны;

последние массированные ракетные удары российской армии по Украине (29 декабря и 2 января) нанесли ущерб окружающей среде Украины на "кругленькую" сумму — 400 тысяч долларов. Такие данные озвучил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец;

тем временем в Белгородской области РФ местные власти заявили, что устроят детям (из очевидно приграничных районов) так называемую "лагерную смену". На три недели несовершеннолетних хотят вывезти на проживание в другие области страны, якобы чтобы обезопасить от возможных обстрелов.

05:00 В Харьковской области давали воздушную тревогу из-за активности тактической авиации российских террористов у границы.

3:00 В Белом доме провели встречу с представителями оборонного бизнеса, на которой обсуждались возможности предоставления Украине расширенного доступа к военным технологиям

1:00 В ВМС ВСУ опровергли информацию о том, что россияне перекинули в Севастополь новый большой десантный корабль на замену уничтоженному "Новочеркасску"

00:00 Военный Сергей Бескрестнов ("Флэш") сообщил, что во время одной из российских атак над Украиной был сбит БПЛА "Shahed" с реактивным двигателем.

О том, что происходило 6 января, читайте в материале: Война — день 682: россияне снова пускали беспилотники, фронт держится

Что было в Украине 7 января — читайте по ссылке: Война — день 683: оккупанты усиливают штурмы Купянска и обстреливают города

Информацию за 8 января смотрите по ссылке: Война — день 684: россияне снова устроили массированный ракетный террор Украины