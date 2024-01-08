Погода повлияла на ситуацию под Авдеевкой: в ВСУ рассказали о заметной перемене

Похолодание сказалось на возможности вести боевые действия

Из-за существенного ухудшения погодных условий в Украине значительно уменьшилось количество российских штурмов и обстрелов на направлении Авдеевки.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, попытки окружить Авдеевку все равно не останавливаются, а оккупанты остаются активными.

Вместе с тем он отметил, что если за 6 января было более тысячи обстрелов на этом направлении, то 7 января их количество снизилось до 617. Также уменьшилось количество штурмов с 50-60 за сутки до 25.

"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. К тому же по сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно", — добавил Штупун.

А вот количество авиаударов остается на прежнем уровне — около 30.

Стоит отметить, что согласно вечерней сводке Генштаба за 8 января говорится, что оккупанты трижды атаковали на направлении Авдеевки, Северного, Тоненького и 14 раз возле Первомайского и Невельского. При этом всего 15 населенных пунктов подверглись артиллерийскому и минометному обстрелам.

Как сообщалось ранее, Штупун ранее отмечал, что похолодание также наверняка заставит многих россиян сдаться в плен, поскольку из-за проблем со снаряжением им находиться на позициях становиться все сложнее.