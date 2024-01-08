Погода вплинула на ситуацію під Авдіївкою: у ЗСУ розповіли про помітну зміну

Похолодання позначилося на можливості вести бойові дії

Через суттєве погіршення погодних умов в Україні значно зменшилася кількість російських штурмів та обстрілів на напрямі Авдіївки.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин речник Об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, спроби оточити Авдіївку все одно не зупиняються, а окупанти залишаються активними.

Водночас він зазначив, що якщо за 6 січня було понад тисячу обстрілів на цьому напрямку, то 7 січня їхня кількість знизилася до 617. Також зменшилася кількість штурмів з 50-60 за добу до 25.

"Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному обсязі можуть працювати безпілотники. До того ж порівняно з тією погодою, яка була, стало досить холодно", — додав Штупун.

А ось кількість авіаударів залишається на колишньому рівні – близько 30.

Варто зазначити, що згідно з вечірнім зведенням Генштабу за 8 січня йдеться, що окупанти тричі атакували на напрямі Авдіївки, Сєверного, Тоненького та 14 разів біля Первомайського та Невельського. При цьому всього 15 населених пунктів зазнали артилерійського та мінометного обстрілу.

Як повідомлялося раніше, Штупун раніше зазначав, що похолодання також, напевно, змусить багатьох росіян здатися в полон, оскільки через проблеми зі спорядженням їм перебувати на позиціях ставати все складнішими.