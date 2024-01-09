Війна — день 685: бої сповільнилися через холоди, але російські обстріли тривають

Оперативно про головне за добу

Суттєве похолодання в Україні позначилося на характері бойових дій, інтенсивність яких суттєво знизилася. Зокрема, у росіян спостерігаються через це проблеми на Херсонському напрямку, де невідповідні погодні умови можуть призвести до повної зупинки спроб штурмувати українські позиції. Також морози далися взнаки й в Авдіївському районі, де окупанти все ще проявляють активність, але все ж таки були змушені її помітно знизити.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 9 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

16:00 Атака на нафтобазу та енергооб'єкт у російському місті Орел була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у розвідці.

15:00 Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, країнами G7 та невеликою групою держав глобального Півдня, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для мирних переговорів із Росією, пише Bloomberg.

14:00 Останні удари ЗСУ по аеродромах в окупованому Криму завдали значної шкоди військовій інфраструктурі. У відповідь Росія завдала ряду ракетних ударів по території України, повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

12:30 Служба безпеки України прикрила одразу кілька схем, котрі займалися переправлянням чоловіків-ухилянтів за кордон. Серед затриманих — один із ексрадників глави адміністрації Януковича. Як повідомили у відомстві, слідчі дії відбувалися у Києві, на Тернопільщині та Закарпатті.

11:00 Погіршення погодних умов, в тому числі і морозні температури — одна із причин, чому ніч на 9 січня минула в Україні без атак "шахедів". Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Розуміємо, що відсутність дронової атаки — це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки", — зазначила вона.

10:00 Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат російських окупантів на фронті в України. Ще понад 800 загарбників назавжди полишили нашу землю!

Втрати армії РФ в Україні 09.01.2024

9:00 На жаль, у Хмельницькому виявили тіло ще одного загиблого внаслідок масованої ракетної атаки армії РФ 8 січня. Ним виявився місцевий житель 1955 року народження. Таким чином, загальна кількість жертв удару по місту зросла до трьох, повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин.

8:00 У Бєлгородській області РФ зібралися вивозити дітей до інших регіонів країни — через підвищену занепокоєність батьків, пов'язану із інтенсивністю обстрілів. Поки планують це зробити у формі табора.

7:00 На фронті знову зросла інтенсивність бойових дій — усього за добу було зафіксовано 67 сутичок із ворогом. Найбільш гаряче й досі на Авдіївському напрямку.

06:30 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

у низці областей України вночі оголошували повітряну тривогу — через імовірність застосування балістичної зброї та активність тактичної авіації вздовж кордону. Однак загалом ніч минула доволі мирно;

президент Володимир Зеленський, імовірно, відвідає наступного тижня Швейцарію, пише Tages-Anzeiger. Це може статися перед його візитом на міжнародний форум у Давосі. Джерела журналістів стверджують, що глава української держави може зустрітися у Швейцарії з федеральним президентом, главою МЗС та міністром оборони;

останні масовані ракетні удари російської армії по Україні (29 грудня та 2 січня) завдали збитків довкіллю України на "кругленьку" суму — 400 тисяч доларів. Такі дані озвучив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець;

тим часом у Бєлгородській області РФ місцева влада заявила, що влаштує дітям (з очевидно прикордонних районів) так звану "табірну зміну". На три тижні неповнолітніх хочуть вивезти на проживання до інших областей країни, начебто аби убезпечити від імовірних обстрілів.

05:00 У Харківській області давали повітряну тривогу через активність тактичної авіації російських терористів біля кордону.

3:00 У Білому домі провели зустріч із представниками оборонного бізнесу, на якій обговорювалися можливості надання Україні розширеного доступу до військових технологій.

1:00 У ВМС ЗСУ спростували інформацію про те, що росіяни перекинули до Севастополя новий великий десантний корабель на заміну знищеному "Новочеркаську".

00:00 Військовий Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що під час однієї з російських атак над Україною було збито БПЛА "Shahed" з реактивним двигуном.

Про те, що відбувалося 6 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 682: росіяни знову пускали безпілотники, фронт тримається

Що було в Україні 7 січня — читайте за посиланням: Війна — день 683: окупанти посилюють штурми Куп’янська та обстрілюють міста

Інформацію за 8 січня дивіться за посиланням: Війна — день 684: росіяни знову влаштували масований ракетний терор України