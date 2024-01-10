"Це перший випадок": Нікополь атакували незвичайними дронами-камікадзе

Раніше такі дрони застосовувалися лише на фронті.

Російські окупанти атакували Нікополь за допомогою нових дронів-камікадзе із камерами нічного бачення. Раніше такі безпілотники вже використовувалися на фронті, але на території району таке сталося вперше.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко. За його словами, ворог здійснив обстріл населеного пункту Марганецької ТО із ствольної артилерії в ніч на 10 січня, а до цього ввечері атакував Нікополь тими самими БПЛА.

"Усюди люди залишилися неушкодженими. Понівечені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електромережі. Вечірня атака БпЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення", — йдеться у повідомленні.

Євтушенко також наголосив, що раніше такі дрони ворог не застосовував у ході атак по Нікополю. Вчора було зафіксовано перший такий випадок.

Також глава РВА зазначив, що ранок 10 січня Нікополь зустрів із тривогою та попередженням про небезпеку застосування дронів-камікадзе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 січня російські окупанти атакували Миколаївську область. Внаслідок обстрілу поранення отримали десять осіб.