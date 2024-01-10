Удару по дитячому центру у Харкові: у мережі з’явилися фото наслідків

По місту знову били ракетами С-300

Пізно ввечері 9 січня російські війська завдали ударів по Харкову. Під ракетним ударом опинився дитячий оздоровчий центр.

У мережі з’явились фото наслідків обстрілу. Знімки оприлюднив голова Харківської ОВА Олег Синегубов у Telegram.

Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову з Білгорода двома ракетами С-300.

За словами урядовця, табір не працював. Тому жертв та постраждалих немає.

"Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновано медичний корпус, будівлю їдальні, пошкоджено територію закладу. На щастя, без постраждалих", - написав Синегубов.

В ОВА уточнили, що за останню добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

Раніше "Телеграф" повідомив, що днями під терористичний удар РФ по Покровську на Донеччині потрапила місцева лікарня. Як виявилось, у момент обстрілу там проводили операцію. Внаслідок удару були вибиті вікна та завдано шкоди будівлі. Пацієнт та медичний персонал отримали травми уламками скла.