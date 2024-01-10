Українець створив "капсулу життя", яка нібито врятує від обстрілу. Скільки вона коштує та що може

Заявлено, що конструкція може стримати 99% уламків та дрібних осколків внаслідок падіння чи розриву будь-яких боєприпасів.

За майже два роки повномасштабної війни Росії проти України які тільки технологічні рішення ще не були придумані. Винаходили і нові способи лікування та різні модифікації дронів та іншої військової техніки. А киянин Сергій Захарін придумав "капсулу життя", яка, за його словами, може захистити від завалів, уламків та осколків внаслідок ракетного обстрілу.

Що таке "капсула життя"?

"Капсула життя" — це збірна металева конструкція, яку можна встановити в квартирі, приватному будинку, офісі та інших приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Вона збирається з елементів, які виготовлені із сталі 5 мм (найважчий має вагу 45 кг, з’єднуються вони болтами), встановлюється біля двох стін та кріпиться до несучої.

Є дві модифікації: розрахована на трьох чи шість осіб. Обидві вони мають довжину та висоту 2,1 м. Капсула на 3 особи має 1,1 м завширшки та важить 750 кг, у той час як капсула на шість осіб має ширину 1,4 м та вагу 850 кг. Розміри конструкції дозволяють розміститися всередині капсули в лежачому положенні.

Так виглядає "капсула життя"

На випадок, якщо двері заклинить, є кілька аварійних виходів. Також у капсулі є вентиляційний отвір та зачепи, за допомогою яких конструкцію можна підняти краном або вантажівкою.

Замовник може за своїм бажанням обшити капсулу зсередини мінеральною ватою, гіпсокартоном або іншими матеріалами, які пом’якшують падіння в екстреній ситуації. Також рекомендується розмістити всередині вогнегасник, респіратори та кисневі балончики.

Що вона може?

Винахідник капсули стверджує, що вона може врятувати від 99% уламків та осколків, а також зберегти життя у разі завалів. На пряме влучення капсула не розрахована.

Поки що капсулу випробовували двічі: кидали бетонну плиту вагою 1100 кг з висоти 9,3 метра, а також опускали на капсулу плити загальною вагою 43 тонни. Цікаво, що під час обох випробувань сам розробник був усередині капсули. Були деякі нюанси на кшталт дверей, що заклинили, або просідання на 15 мм, але в цілому результати непогані. Надалі плануються інші експерименти на полігоні.

Ось відео, як це було:

Скільки коштує?

Собівартість "капсули життя" — 53 тисячі гривень, продають їх по 70 тисяч, а 5% з прибутку платять податковій. Для створення однієї конструкції потрібний цілий день за умов, що є всі необхідні матеріали і Захарін працює разом із двома помічниками. Ведуться роботи над тим, щоб оптимізувати виробництво, зменшити собівартість та наростити потужність.

Також у планах та допомога сім’ям військових. "Хочу зареєструвати волонтерську організацію та робити збори коштів на виготовлення капсул для родин військовослужбовців. Хлопці захищають нас там, а я захищатиму їхні сім'ї тут", — каже Захарін.

Конструкцію вже придбала родина з-під Боярки Київської області — той район знаходиться неподалік територій, які були окуповані 2022 року. Вони проживають у будинку з піноблоків, які дуже вразливі до руйнувань, і розглядають "капсулу життя" як своєрідний "ремень безпеки", який хоч і не захистить на 100%, але збільшить шанси на виживання.

Реакція українців

Варто зауважити, що проєкт сприйняли неоднозначно, — одні вважають, що це гарне рішення для підвищення безпеки за помірною ціною, тоді як інші критикують, що проведених випробувань недостатньо, і при реальному обстрілі результати можуть відрізнятися від заявлених характеристик.

"Запустіть у неї С-300, якщо витримає, то куплю 10 шт", "Може дати військовим, нехай протестують з вогнепальною зброєю та гранатами", "Це антизапірний туалет?", "А якщо капсула падатиме з висоти 9 поверху?", "У новобудовах потрібно робити такі кімнати", — серед іншого, пишуть у коментарях.