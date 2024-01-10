Украинец создал "капсулу жизни", которая якобы спасет от обстрелов. Сколько она стоит и что может

Заявлено, что конструкция может сдержать 99% отломков и мелких осколков в результате падения или разрыва любых боеприпасов

За почти два года полномасштабной войны России против Украины какие только технологические решения еще не были придуманы. Изобретали и новые способы лечения, и различные модификации дронов и другой военной техники. А киевлянин Сергей Захарин придумал "капсулу жизни", которая, по его словам, может защитить от завалов, обломков и осколков в результате ракетного обстрела.

Что такое "капсула жизни"?

"Капсула жизни", — это сборная металлическая конструкция, которую можно установить в квартире, частном доме, офисе и других помещениях, где нет возможности установить монолитную конструкцию. Она собирается из элементов, которые изготовлены из стали 5 мм (самый тяжелый имеет вес 45 кг, соединяются они болтами), устанавливается у двух стен и крепится к несущей.

Есть две модификации: рассчитанная на троих или шесть человек. Обе они имеют длину и высоту 2,1 м. Капсула на 3 человека имеет 1,1 м в ширину и весит 750 кг, в то время как капсула на шесть человек имеет ширину 1,4 м и вес 850 кг. Размеры конструкции позволяют разместиться внутри капсулы в положении лежа.

Так выглядит "капсула жизни"

На случай, если двери заклинит, есть несколько аварийных выходов. Также в капсуле есть вентиляционное отверстие и зацепы, с помощью которых конструкцию можно поднять краном или грузовиком.

Заказчик может по своему желание обшить капсулу изнутри минеральной ватой, гипсокартоном или другими материалами, которые смягчат падение в экстренной ситуации. Также рекомендуется разместить внутри огнетушитель, респираторы и кислородные баллончики.

Что она может?

Изобретатель капсулы утверждает, что она может спасти от 99% обломков и осколков, а также сохранить жизни в случае завалов. На прямое попадание капсула не рассчитана.

Пока капсулу испытывали дважды: бросали бетонную плиту весом 1100 кг с высоты 9,3 метра, а также опускали на капсулу плиты общим весом в 43 тонны. Интересно, что в ходе обоих испытаний сам разработчик был внутри капсулы. Были некоторые нюансы наподобие заклинивших дверей или проседания на 15 мм, но в целом результаты неплохие. В дальнейшем планируются и другие эксперименты на полигоне.

Вот видео, как это было:

Сколько стоит?

Себестоимость "капсулы жизни", — 53 тысячи гривен, продают их по 70 тысяч, а 5% с прибыли платят налоговой. Для создания одной конструкции нужен целый день при условии, что есть все необходимые материалы и Захарин работает вместе с двумя помощниками. Ведутся работы над тем, чтобы оптимизировать производство, уменьшить себестоимость и нарастить мощность.

Также в планах и помощь семьям военных. "Хочу зарегистрировать волонтерскую организацию и делать сборы средств на изготовление капсул для семей военнослужащих. Ребята защищают нас там, а я буду защищать их семьи здесь", — говорит Захарин.

Конструкцию уже приобрела семья из-под Боярки Киевской области, — тот район находится неподалеку от территорий, которые были оккупированы в 2022 году. Они проживают в доме из пеноблоков, которые очень уязвимы к разрушениям, и рассматривают "капсулу жизни" в качестве своеобразного "ремня безопасности", который хоть и не защитит на 100%, но увеличит шансы на выживание.

Реакция украинцев

Стоит заметить, что проект восприняли неоднозначно, — одни считают, что это хорошее решение для повышения безопасности по умеренной цене, в то время как другие критикуют, что проведенных испытаний недостаточно, и при реальном обстреле результаты могут сильно отличаться от заявленных характеристик.

"Запустите в нее С-300, если выдержит, то куплю 10 шт", "Может дать военным, пусть протестируют с огнестрельным оружием и гранатами", "Это антизапорный туалет?", "А если капсула будет падать с высоты 9 этажа?", "В новостроях нужно делать такие комнаты", — среди прочего, пишут в комментариях.