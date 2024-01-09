Вперше за довгий час: чому ніч в Україні пройшла без атак дронами

Артилерійські обстріли водночас ворог продовжує

У ніч проти 9 січня вперше за довгий час російські окупанти не атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Водночас кошмарити країну ракетами, авіабомбами та артилерією загарбники не припинили.

Про це в ефірі телемарафону розповіла спікера Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, причиною, через яку ворог не запускав дрони, у тому числі стали погодні умови.

"Розуміємо, що відсутність дронової атаки — це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки", — сказала Гуменюк.

Надалі, як вважає спікер, пріоритетом ворога будуть обстріли килимовим способом чи вибірковими снарядами у житлових кварталах, чи об’єктах соціальної інфраструктури. Крім того, окупанти й надалі намагатимуться завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях, що стосуються світла, газу та тепла.

Також Гуменюк додала, що окупанти зменшили активність ворожої тактичної авіації. Це також пов’язано з негодою та успішною роботою Сил оборони. В операційній зоні ОК "Південь", попри втрату літаків, росіяни іноді повертаються до використання авіації.

"Днями ворог намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією", — розповіла спікер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що попри ускладнення погодних умов, ворог активізувався на фронті. Інтенсивність боїв зросла за останню добу.