Ситуація на фронті зараз стабільна, але...: Зеленський розповів про серйозну проблему

Україні потрібні засоби ППО на фронті та усередині країни

Сьогодні на фронті ситуація є достатньо стабільною. Проте Росія продовжує накопичувати свої війська та втрачає дуже багато солдатів у "м’ясних штурмах".

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з учасниками щорічної національної конференції Швеції "Суспільство та оборона". За його словами, на фронті українські війська мають потребу в системах протиповітряної оборони, щоб позбавити ворога можливості контролювати небо та завдавати ударів з повітря по українських позиціях.

"Цього не вистачає як на полі бою, так і для захисту українських міст усередині країни. Впродовж кількох днів було 500 ударів. Так, ми більшість із них змогли відбити завдяки допомозі партнерів – понад 70 %.Але цього недостатньо", — зазначив голова держави.

На думку Зеленського, якщо Росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою. Він підкреслив, що іншої моці в них немає.

Нагадаємо, Росія з початку повномасштабного вторгнення, випустила по Україні 63 ракети "Кинджал". Таку цифру в ефірі телемарафону назвав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.