Військова допомога США: у Байдена розповіли, на що зможе розраховувати Україна

Посилення ППО буде найефективнішою відповіддю на агресію РФ

Сполучені Штати вважають пріоритетним посилення протиповітряної оборони України. В першу чергу засоби ППО мають бути у майбутніх пакетах військової допомоги Києву.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише "Європейська правда". За його словами, саме на це озброєння Білий дім хоче отримати додаткове фінансування від Конгресу.

Кірбі зазначив, що найефективнішою відповіддю на жахливе насильство Росії проти українського народу є продовження надання Києву життєво необхідних засобів ППО. Водночас він підкреслив, що Україні треба надавати й інші види військового обладнання.

"Для цього нам потрібно, щоб Конгрес без зволікань схвалив наш запит на додаткове фінансування для України", – додав представник адміністрації президента США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, коментуючи обстріл України 29 грудня, заявив, що Україні потрібно й надалі допомагати захищати свій народ та незалежність. Для цього Конгрес має вжити термінових заходів вже у новому році.