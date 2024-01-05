Военная помощь США: у Байдена рассказали, на что сможет рассчитывать Украина

Усиление ПВО будет самым эффективным ответом на агрессию РФ

Соединенные Штаты считают приоритетным усиление противовоздушной обороны Украины. В первую очередь средства ПВО должны быть в будущих пакетах военной помощи Киеву.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда". По его словам, именно на это вооружение Белый дом хочет получить дополнительное финансирование от Конгресса.

Кирби отметил, что наиболее эффективным ответом на ужасное насилие России против украинского народа является продолжение предоставления Киеву жизненно необходимых средств ПВО. В то же время он подчеркнул, что Украине нужно предоставлять и другие виды военного оборудования.

"Для этого нам нужно, чтобы Конгресс без промедлений одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины", – добавил представитель администрации президента США.

Напомним, президент США Джо Байден, комментируя обстрел Украины 29 декабря, заявил, что Украине нужно и дальше помогать защищать свой народ и независимость. Для этого Конгресс должен принять срочные меры уже в новом году.