Ситуация на фронте сейчас стабильная, но... Зеленский рассказал о серьезной проблеме

Украине нужны средства ПВО на фронте и внутри страны

Сегодня на фронте ситуация достаточно стабильная. Однако Россия продолжает накапливать свои войска и теряет большое количество солдат в "мясных штурмах".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения с участниками ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона". По его словам, на фронте украинские войска нуждаются в системах противовоздушной обороны, чтобы лишить врага возможности контролировать небо и наносить удары с воздуха по украинским позициям.

"Этого не хватает как на поле боя, так и для защиты украинских городов внутри страны. В течение нескольких дней было 500 ударов. Да, мы большинство из них смогли отбить благодаря помощи партнеров — более 70%. Но этого недостаточно", — отметил глава государства.

По мнению Зеленского, если Россия потеряет контроль неба, она потеряет всякую свою мощь на поле боя. Он подчеркнул, что другой мощи у них нет.

Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения, выпустила по Украине 63 ракеты "Кинжал". Такую цифру в эфире телемарафона назвал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.