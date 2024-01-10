Удара по детскому центру в Харькове: в сети появились фото последствий

По городу снова били ракетами С-300

Поздно вечером 9 января российские войска нанесли удары по Харькову. Под ракетным ударом оказался детский лечебный оздоровительный центр.

В сети появились фото последствий обстрела. Снимки обнародовал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300.

По словам чиновника, лагерь не работал. Поэтому жертв и пострадавших нет.

"Повреждён детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория учреждения. К счастью, без пострадавших", — написал Синегубов.

В ОВА уточнили, что за последние сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на днях под террористический удар РФ по Покровску Донецкой области попала и местная больница. Как оказалось, в момент обстрела в ней проводили операцию. В результате удара были выбиты окна и нанесен ущерб зданию. Пациент и медицинский персонал получили травмы осколками стекла.