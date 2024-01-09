Тіла продовжують знаходити: у Києві знову зросла кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня

На жаль, продовжує надходити інформація про нових загиблих

У вівторок, 9 січня, стало відомо про те, що в Києві зросла кількість загиблих від масованої ракетної атаки, якою накрив ворог столицю 29 грудня минулого року. Так, у Шевченківському районі столиці, вже після припинення всіх аварійно-рятувальних робіт, було знайдено труп ще однієї людини.

Про це повідомили у прес-службі КМВА. Таким чином, загальна кількість людей, які загинули під час атаки РФ на Київ 29 грудня, становить, на даний момент, 33 особи.

"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції", — зазначили у КМВА.

Того дня, під час атаки на столицю у трьох районах було пошкоджено приватні будинки, автомобілі та складські приміщення, а також бізнес-центр на Лукʼянівці та вхід до станції метро "Лук’янівська".

Варто зазначити, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці – у Києві 1 січня було оголошено Днем жалоби.

Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 людей. Також повідомлялося про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих почала стрімко зростати.

За даними військових, росіяни використовували того дня ударні безпілотники типу "Шахед", а також крилаті та зенітні ракети. Повітряні сили разом із Силами оборони України знищили 27 ударних БпЛА Shahed та 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Загалом окупанти застосували 158 повітряних цілей, із яких сили ППО знищили 114.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 грудня росіяни атакували Україну понад 100 ракет різного типу. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл РФ. Так, Росії це коштувало щонайменше 1,273 мільярда доларів.