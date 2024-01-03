Загинули десятки українців: озвучено підсумки масованого російського удару 29 грудня

Для ліквідування наслідків атаки 29 грудня було залучено сім сотень рятувальників

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі після ракетного удару 29 грудня. Кількість загиблих у столиці збільшилася до 30 осіб, а всього по країні цього дня загинуло 53 особи.

Про це повідомили у ДСНС України. Усього було розібрано 4 тисяч 70 м куб. зруйнованих конструкцій.

З 30 загиблих у Києві одна людина померла у лікарні, а тіла решти дістали з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі. Загалом цього дня під обстріл росіян потрапили 18 населених пунктів у 10 областях. Травми та поранення отримали 170 людей, а врятувати вдалося 22 українці.

"На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки", — зазначили в ДСНС.

Через атаку 29 грудня у Києві 1 січня оголосили Днем жалоби. Кореспондент "Телеграфа" показав, як столиця приходила до тями після ракетного удару. Частина повітряних цілей вдалося збити силам ППО і вони не долетіли до місця призначення. Окрім того, Київ потрапив під обстріл 2 січня. Удар зазнало одне з промислових підприємств столиці, а також житловий будинок.

Також 2 січня ворог знову вдарив по Харкову, у місті спалахнули пожежі, багато постраждалих. А наступного дня, 3 січня, під час чергової атаки одна з ракет потрапила до будівлі навчального закладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіянам потрібно мало часу, щоб підготуватися до нових атак. На думку військових, окупанти досі хочуть захопити Київ.