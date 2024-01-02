Під ракетний удар потрапило підприємство у Києві, виникла велика пожежа: ексклюзивні фото та відео

Густі клуби диму піднімаються високо у небо

У столиці України продовжують усувати наслідки масованого обстрілу, який завдала Росія 2 січня. На місцях працюють рятувальники.

Кореспондент "Телеграфа" Дмитро Дубенський побував на місці прильотів у Подільському районі та показав наслідки. Згідно з попередніми даними, удару зазнало нібито одне з промислових підприємств Києва.

Досі на його території є задимлення. Густі клуби диму піднімаються високо у небо.

На місці працює багато рятувальників. Вони просто зараз продовжують ліквідацію наслідків. Також працюють медики та комунальники.

Крім того, відомо, що вибухом було пошкоджено контактну мережу тролейбусів. Зараз їхній рух призупинено.

Нагадаємо, що більше дізнатися про те, як столиця приходить до тями після обстрілів ви можете дізнатися в ще одному репортажі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Як раніше ми писали, 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

У столиці внаслідок масованої ракетної атаки постраждали дванадцять людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський прокоментував ранкову атаку РФ.