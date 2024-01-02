Под ракетный удар попало предприятие в Киеве, возник большой пожар: эксклюзивные фото и видео
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Густые клубы дыма поднимаются высоко в небо
В столице Украины продолжают устранять последствия массированного обстрела, который нанесла Россия 2 января. На местах работают спасатели.
Корреспондент "Телеграфа" Дмитрий Дубенский побывал на месте прилетов в Подольском районе и показал последствия. Согласно предварительным данным, удар пришелся по якобы одному из промышленных предприятий Киева.
До сих пор на его территории присутствует задымление. Густые клубы дыма поднимаются высоко в небо.
На месте работает множество спасателей. Они прямо сейчас продолжают ликвидацию последствий. Также работают медики и коммунальщики.
Кроме того, известно, что взрывом была повреждена контактная сеть троллейбусов. В настоящий момент их движение приостановлено.
Напомним, что больше узнать о том, как столица приходит в себя после обстрелов вы можете узнать в еще одном репортаже "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Как ранее мы писали, 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.
В столице в результате массированной ракетной атаки пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Также мы сообщали о том, что Зеленский прокомментировал утреннюю атаку РФ.