Под ракетный удар попало предприятие в Киеве, возник большой пожар: эксклюзивные фото и видео

Густые клубы дыма поднимаются высоко в небо

В столице Украины продолжают устранять последствия массированного обстрела, который нанесла Россия 2 января. На местах работают спасатели.

Корреспондент "Телеграфа" Дмитрий Дубенский побывал на месте прилетов в Подольском районе и показал последствия. Согласно предварительным данным, удар пришелся по якобы одному из промышленных предприятий Киева.

До сих пор на его территории присутствует задымление. Густые клубы дыма поднимаются высоко в небо.

На месте работает множество спасателей. Они прямо сейчас продолжают ликвидацию последствий. Также работают медики и коммунальщики.

Кроме того, известно, что взрывом была повреждена контактная сеть троллейбусов. В настоящий момент их движение приостановлено.

Напомним, что больше узнать о том, как столица приходит в себя после обстрелов вы можете узнать в еще одном репортаже "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Как ранее мы писали, 2 января РФ массированно обстреляла Украину. Из-за обстрела страны-террористки в Киеве и области частично исчез свет. Больше всего под удар врага попали Киев и Харьков.

В столице в результате массированной ракетной атаки пострадали двенадцать человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также мы сообщали о том, что Зеленский прокомментировал утреннюю атаку РФ.