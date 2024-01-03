Погибли десятки украинцев: озвучены итоги массированного российского удара 29 декабря

Для ликвидации последствий атаки 29 декабря было привлечено семьсот спасателей

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе после ракетного удара 29 декабря. Количество погибших в столице увеличилось до 30 человек, а всего по стране в этот день погибли 53 человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Всего было разобрано 4 тысячи 70 м куб. разрушенных конструкций.

Из 30 погибших в Киеве один человек скончался в больнице, а тела остальных достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Всего в этот день под обстрелы россиян попали 18 населенных пунктов в 10 областях. Травмы и ранения получили 170 человек, а спасти удалось 22 украинцев.

"На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники", — отметили в ГСЧС.

Из-за атаки 29 декабря в Киеве 1 января объявили Днем траура. Корреспондент "Телеграфа" показал, как столица приходила в себя после ракетного удара. Часть воздушных целей удалось сбить силам ПВО и они не долетели до места назначения. Кроме того, Киев попал под обстрел 2 января. Удар пришелся по одному из промышленных предприятий столицы, а также по жилому дому.

Также 2 января враг снова ударил по Харькову, в городе вспыхнули пожары, много пострадавших. А на следующий день, 3 января, во время очередной атаки одна из ракет попала в здание учебного заведения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россиянам нужно мало времени, чтобы подготовиться к новым атакам. По мнению военных, оккупанты все еще хотят захватить Киев.