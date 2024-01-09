Тела продолжают находить: в Киеве вновь возросло число погибших от ракетного удара 29 декабря

К сожалению, продолжает поступать информация о новых погибших

Во вторник, 9 января, стало известно о том, что в Киеве возросло количество погибших от массированной ракетной атаки, которая обрушилась на столицу 29 декабря минувшего года. Так, в Шевченковском районе, уже после прекращения всех аварийно-спасательных работ, был найден труп еще одного человека.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Таким образом, общее количество людей, которые погибли во время атаки РФ на Киев 29 декабря составляет, на данный момент, 33 человека.

"Во время демонтажа разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции", — отметили в КГГА.

В тот день, во время атаки на столицу в трех районах были повреждены частные дома, автомобили и складские помещения, а также бизнес-центр на Лукьяновке и вход на станцию метро "Лукьяновская".

Сначала сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших возросло до 28 человек. Также сообщалось о трех погибших. Позже количество погибших начало стремительно расти.

Стоит отметить, что атака на столицу 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв среди мирных жителей столицы — в Киеве 1 января был объявлен Днем траура.

По данным военных, российские войска использовали в тот день ударные беспилотники типа "Шахед", а также крылатые и зенитные ракеты. Воздушные силы вместе с Силами обороны Украины уничтожили 27 ударных БпЛА Shahed и 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55. В целом оккупанты применили 158 воздушных целей, из которых силы ПВО уничтожили 114.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел РФ. Так, России это обошлось по меньшей мере в 1,273 миллиарда долларов.