Defence Express: Росія почала бити по Україні старими чотиритонними радянськими ракетами

Цю ракету прийняли на озброєння у далекому 1962 році, вона вже геть застаріла

Російські терористи чи то через нестачу ракет, чи то з метою виснажити українську протиповітряну оборону почали бити по Україні зовсім вже архаїчними ракетами. Наприклад, нещодавно було зафіксовано атаку по Україні протикорабельною ракетою П-35 розробки 1960-х років.

Про це пише видання Defence Express. Видання відзначає, що уламки щонайменше однієї такої ракети були знайдені у південних областях України.

Видання з власних джерел отримало підтвердження, що це саме П-35. Окрім того, навіть з огляду на те, що ракета перетворилася на купу уламків, нескладно побачити, що вціліли характерні "крила" П-35.

Уламки П-35 та все ще ціла ракета

П-35 (3М44 "Прогрес") – радянська протикорабельна ракета для стаціонарних берегових пускових установок та ракетних крейсерів проєкту 58 (наразі всі давно списані та утилізовані), розроблена у 1962 році. У 1982 році була модернізована. Дальність польоту – від 300 до 460 км зі швидкістю від 1800 до 2200 км/год. Вага ракети на старті – майже чотири тонни, з яких чверть припадає на бойову частину.

Видання зазначає, що така ракета – це морський аналог Х-22. Вона дуже неточна та має примітивну систему наведення, яка дає великі похибки. При цьому діючі пускові для П-35 залишилися тільки у Криму на об'єкті "Утес" біля Балаклави – аналогічний комплекс на острові Кільдін у Баренцевому морі давно покинутий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експертам з Китаю було цікаво застосування російськими окупантами ракет "Кинжал", проте схоже, що вони виявилися розчаровані їхньою неефективністю. Китайці вважають російські "гіперзвукові" ракети застарілими.

Окрім псевдогіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал" в російських терористів є ще одна подібна ракета, яку, попри два роки війни проти України та дефіцит ракетного озброєння, ще жодного разу не використали для ударів. Мова йде про 3М22 "Циркон", яку росіяни позиціюють, як морський аналог "Кинджала".