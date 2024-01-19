Defence Express: Россия начала бить по Украине старыми четырехтонными советскими ракетами

Эту ракету приняли на вооружение в далеком 1962 году, она уже устарела.

Российские террористы то ли из-за нехватки ракет, то ли с целью истощения украинской противовоздушной обороны начали бить по Украине совсем уж архаическими ракетами. Например, недавно была зафиксирована атака по Украине противокорабельной ракетой П-35 разработки 1960-х годов.

Об этом пишет издание Defence Express. Издание отмечает, что обломки, по меньшей мере, одной такой ракеты были найдены в южных областях Украины.

Издание из собственных источников получило подтверждение, что это П-35. Кроме того, даже учитывая, что ракета превратилась в груду обломков, несложно увидеть, что уцелели характерные "крылья" П-35.

Обломки П-35 и все еще целая ракета

П-35 (3М44 "Прогресс") – советская противокорабельная ракета для стационарных береговых пусковых установок и ракетных крейсеров проекта 58 (в настоящее время все давно списаны и утилизированы), разработанная в 1962 году. В 1982 году была модернизирована. Дальность полета – от 300 до 460 км со скоростью от 1800 до 2200 км/ч. Вес ракеты на старте – около четырех тонн, из которых четверть приходится на боевую часть.

Издание отмечает, что такая ракета – это морской аналог Х-22. Она очень неточна и имеет примитивную систему наведения, которая дает большие погрешности. При этом действующие пусковые для П-35 остались только в Крыму на объекте "Утес" возле Балаклавы – аналогичный комплекс на острове Кильдин в Баренцевом море давно заброшен.

Объект "Утес"

Напомним, ранее мы писали о том, что экспертам из Китая было интересно применение российскими оккупантами ракет "Кинжал", однако похоже, что они оказались разочарованы их неэффективностью. Китайцы считают российские "гиперзвуковые" ракеты устаревшими.

Кроме псевдогиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал" у российских террористов есть еще одна подобная ракета, которую, несмотря на два года войны против Украины и дефицит ракетного вооружения, еще ни разу не использовали для ударов. Речь идет о 3М22 "Циркон", которую россияне позиционируют, как морской аналог "Кинжала".