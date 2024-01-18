Росіяни модернізували крилаті ракети Х-101: в ГУР пояснили, як та навіщо

Терористи не зупиняться самі по собі, Україна повинна розвивати власні ППО та ВПК

Російські терористи дуже швидко вчаться воювати в Україні, модернізуючи своє озброєння з урахуванням реалій поля бою. Зокрема крилаті ракети Х-101, якими терористи обстрілювали Україну у 2023 році, значно відрізняються від ракет, якими вони били у 2022 році.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на дискусійній програмі у Давосі, пише "Інтерфакт-Україна". Скібіцький підкреслив, що ворог дуже швидко вчиться.

"Я вам просто наведу приклад: ті самі крилаті ракети Х-101 – це зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом у виді теплових пасток тощо", – сказав він.

На тлі цього, зазначив Скібіцький, Україна повинна розвивати власну протиповітряну оборону, власний військово-промисловий комплекс, одно залежить від іншого. Російські терористи не зупиняться самі по собі.

Ми маємо розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК, і щоб він давав продукцію, і ми маємо вживати, зокрема, і контрнаступальних заходів для того, щоб не допустити втрат територій. І досвід 2023 року нам це показав", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час атаки дронами в ніч проти 17 січня українські військові вперше застосували систему ППО проєкту FrankenSAM. За допомогою неї було збито ворожий дрон з відстані 9 км.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, пріоритетом України на 2024 рік буде позбавлення Росії контролю над небом. Але для цього треба отримати зброю і літаки.