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Ворог запускав по Україні "шахеди" та ракети: скільки цілей вдалося знищити

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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У ніч проти 17 січня ворог атакував Україну "шахедами" Новина оновлена 17 січня 2024, 07:37
У ніч проти 17 січня ворог атакував Україну "шахедами". Фото Колаж "Телеграфу"

ППО працювала у кількох областях

Під час нічної атаки "шахедами", яку російські окупанти влаштували в ніч проти 17 січня, було знищено 19 дронів-камікадзе. Також ворог застосовував ракети із території Білгородської області.

Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України. Зазначається, що загалом загарбники завдали 20 ударів "шахедами" і з них не вдалося знищити лише один.

"У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ — Росії та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білогородської обл. — Росії в напрямку Харкова", — йдеться у повідомленні.

До відображення повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Також зазначається, що протиповітряна оборона працювала в таких сферах:

  • Запорізькій,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Дніпропетровській,
  • Кіровоградській.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 16 січня російські окупанти завдали удару по Харкову. В результаті кілька людей отримали поранення. Удари були здійснені центром міста, де немає військових об’єктів.

Теги:
#Україна #Війна #Повітряні Сили #Дрон #Шахед