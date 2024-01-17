Ворог запускав по Україні "шахеди" та ракети: скільки цілей вдалося знищити

ППО працювала у кількох областях

Під час нічної атаки "шахедами", яку російські окупанти влаштували в ніч проти 17 січня, було знищено 19 дронів-камікадзе. Також ворог застосовував ракети із території Білгородської області.

Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України. Зазначається, що загалом загарбники завдали 20 ударів "шахедами" і з них не вдалося знищити лише один.

"У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ — Росії та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білогородської обл. — Росії в напрямку Харкова", — йдеться у повідомленні.

До відображення повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Також зазначається, що протиповітряна оборона працювала в таких сферах:

Запорізькій,

Миколаївській,

Одеській,

Дніпропетровській,

Кіровоградській.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 16 січня російські окупанти завдали удару по Харкову. В результаті кілька людей отримали поранення. Удари були здійснені центром міста, де немає військових об’єктів.