Пошкоджено будинки, є постраждалі: вночі по Одесі вдарили "шахедами" (фото та відео)

Було евакуйовано 130 осіб

У ніч проти 17 січня росіяни атакували південь України безпілотниками. Пошкоджено житловий будинок у Приморському районі, згоріли автомобілі. Постраждало троє людей.

"Вночі Одеса пережила чергову атаку шахедами. На жаль, є наслідки. Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в Приморському районі, згоріли автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будинках і комунікації. На щастя, без жертв. Наразі відомо про трьох постраждалих: двох госпіталізовано, одному надано медичну допомогу на місці", — повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Глава Одеської ОДА Олег Кіпер уточнив, що осколкові поранення отримав 62-річний чоловік. Також поранення отримали жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. Медики надають їм необхідну допомогу. З пошкодженого будинку було евакуйовано 130 цивільних осіб.

Як повідомили у ДСНС області, внаслідок ворожої атаки сталося загоряння газової труби, також спалахнули чотири припарковані легкові автомобілі, балкони на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 квадратних метрів.

"Евакуйовано 130 людей, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим жителям. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 м2. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 і вогнем знищено 4 автомобілі. На місці постраждали 3 людини", — йдеться в повідомленні.

Сили оборони Півдня повідомили, що в ніч проти 17 січня росіяни атакували південні регіони ударними дронами типу "Shahed-131/136". Підрозділи протиповітряної оборони працювали майже три години. По одному безпілотнику знищено у Миколаївській та Кіровоградській областях.

"Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість упала в море. Але уламками кількох збитих дронів і вибуховою хвилею багатоквартирні будинки, магазини, приватні автомобілі городян у Приморському районі Одеси”, – розповіли там.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 16 січня росіяни ракетами обстріляли центр Харкова. Постраждало 16 людей, пошкоджено житлову інфраструктуру.