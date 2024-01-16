Спецтрибунал для Росії: генпрокурор розповів скільки країн хочуть відновлення справедливості

Покарання агресора в судах дозволить утримати його від повторення агресії у майбутньому

Україна має не лише перемогти Росію на полі бою, а й виграти справи у суді, для чого відбувається робота щодо формування спеціального трибуналу, до якого приєдналися понад 40 країн.

Як розповів генеральний прокурор України Андрій Костін, наша країна має комплексний підхід до відновлення справедливості та тісно працює із партнерами з цього приводу.

"Робота над форматом цього трибуналу триває постійно і до групи країн щодо його створення приєдналися понад 40 країн. За останній рік їхня кількість зросла вдвічі. Поки триває дискусія з приводу юридичної моделі трибуналу, вже працює міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. Він працює в Гаазі з липня 2023 року", — сказав він.

Костін підкреслив, що якщо агресор буде притягнутий до відповідальності, це дозволить стримувати Росію чи будь-якого іншого диктатора від повторення воєнних злочинів у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, колишній майор ГРУ РФ та бойовик ПВК "Редут" Ігор Саліков погодився свідчити проти Росії в Гаазі. В Україні ж кажуть, що подібних російських військових насправді досить багато.