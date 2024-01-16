Спецтрибунал для России: генпрокурор рассказал, сколько стран хотят восстановления справедливости

Наказание агрессора в судах позволит удержать его от повторения агрессии в будущем

Украина должна не только победить Россию на поле боя, но и выиграть дела в суде, для чего проходит работа по формированию специального трибунала, к которому присоединились более 40 стран.

Как рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, наша страна имеет комплексный подход к восстановлению справедливости и тесно работает с партнерами по этому поводу.

"Работа над форматом этого трибунала продолжается постоянно и в группу стран по его созданию присоединились более 40 стран. За последний год их количество выросло вдвое. Пока идет дискуссия по поводу юридической модели трибунала, уже работает международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины. Он работает в Гааге с июля 2023 года", — сказал он.

Костин подчеркнул, что если агрессор будет притянут к ответственности, то это позволит сдерживать Россию или любого другого диктатора от повторения военных преступлений в будущем.

Как сообщалось ранее, бывший майор ГРУ РФ и боевик ЧВК "Редут" Игорь Саликов согласился свидетельствовать против России в Гааге. В Украине же говорят, что подобных российских военных на самом деле достаточно много.