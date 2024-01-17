Війна — день 693: окупанти атакують на Лиманському напрямку і тиснуть на Авдіївку та Мар’їнку

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує відбивати повномасштабне російське вторгнення, а на східній ділянці фронту різко побільшало російських атак. Так окрім "гарячих" Авдіївки та Мар’їнки окупанти посилили тиск ще й на Лиманському напрямі. Влада України ж визнає, що 2024 рік стане для нашої країни вирішальним, але зауважує, що амбіції російського диктатора приречені на провал.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти запустили БПЛА у бік Миколаєва, в області оголошено тривогу

00:00 Внаслідок російського удару по Харкову постраждали 17 мирних мешканців та було пошкоджено не менше 10 житлових будинків. Ракетні удари припали на триповерховий будинок та проїжджу частину.

Інформацію за 14 січня дивіться за посиланням: Війна — день 690: росіяни намагаються виснажити ЗСУ, роблячи десятки штурмів на всіх напрямках

Про те, що відбувалося 15 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 691: ЗСУ успішно збили два російські літаки у Приазов’ї

Що було в Україні 16 січня — читайте за посиланням: Війна — день 692: окупанти збільшують кількість атак на сході та півдні