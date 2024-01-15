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Війна — день 691: росіяни тиснуть біля Авдіївки та Мар’їнки, але ЗСУ не відступають

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 15 січня 2024, 01:03
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують стійко утримувати тиск російських окупантів на всій лінії фронту, а особливо напруженою ситуація залишається на Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Попри всі спроби загарбників, істотних поступів на полі бою не спостерігається, а на думку західних аналітиків ситуація залишатиметься такою ще тривалий час, якщо не станеться якась надзвичайна подія. При цьому спостерігаються позитивні зрушення у питаннях постачання військової допомоги з боку Заходу, а тому без зброї ЗСУ не залишаться.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 На території Росії у Курську та Бєлгороді гриміли вибухи. Місцеві гауляйтери заявили про нібито "роботу ППО".

00:00 Росіяни обстріляли Херсон, за попередньою інформацією є приліт у багатоповерхівку.

Про те, що відбувалося 12 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 688: найспокійніша ніч за довгий час та візит Ріші Сунака

Що було в Україні 13 січня — читайте за посиланням: Війна — день 689: Україна уклала історичну угоду, а Росія атакувала Київ дронами

Інформацію за 14 січня дивіться за посиланням: Війна — день 690: росіяни намагаються виснажити ЗСУ, роблячи десятки штурмів на всіх напрямках

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#Україна #Росія #Війна