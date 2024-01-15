Война — день 691: россияне давят у Авдеевки и Марьинки, но ВСУ не отступают

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают стойко удерживать натиск российских оккупантов на всей линии фронта, а особенно напряженной ситуация остается на Авдеевском и Марьинском направлениях. Несмотря на все попытки захватчиков, существенных продвижений на поле боя не наблюдается, а по мнению западных аналитиков ситуация будет оставаться таковой еще длительное время, если не случится какое-то чрезвычайное происшествие. При этом наблюдается позитивные подвижки в вопросах поставок военной помощи со стороны Запада, а потому без оружия ВСУ не останутся.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне обстреляли Херсон, по предварительной информации есть прилет в многоэтажку.

О том, что происходило 12 января, читайте в материале: Война — день 688: самая спокойная ночь за долгое время и визит Риши Сунака

Что было в Украине 13 января — читайте по ссылке: Война — день 689: Украина заключила историческое соглашение, а Россия атаковала Киев дронами

Информацию за 14 января смотрите по ссылке: Война — день 690: россияне пытаются истощить ВСУ, совершая десятки штурмов на всех направлениях