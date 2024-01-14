Война — день 690: россияне пытаются истощить ВСУ, совершая десятки штурмов на всех направлениях

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают активно пытаться атаковать украинские позиции по всей линии фронта, что не приводит к каким-то территориальным продвижениям, но должно истощить силы украинских военных. Наиболее активны оккупанты на направлениях Авдеевки и Марьинки, где ВСУ ежедневно отбивают десятки атак. Впрочем, по оценке экспертов ситуация в 2024 году существенно не изменится, поскольку война перешла в стадию позиционной борьбы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Харьковской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских террористов.

00:00 Оккупанты обстреляли село Садовое в Херсонской области, из-за чего ранение получил 60-летний мужчина.

Информацию за 11 января смотрите по ссылке: Война — день 687: россияне давят на трех направлениях и ищут новые способы терроризировать украинцев

О том, что происходило 12 января, читайте в материале: Война — день 688: самая спокойная ночь за долгое время и визит Риши Сунака

Что было в Украине 13 января — читайте по ссылке: Война — день 689: Украина заключила историческое соглашение, а Россия атаковала Киев дронами