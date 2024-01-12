Война — день 688: российские войска активно наступают, Украина отбивает атаки

Оперативно о главном в сутки

Боевые действия в Украине продолжаются уже 688 сутки. Российские террористы не прекращают попыток наступать на нескольких направлениях, но несут большие потери. Украинские войска мужественно отражают все атаки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Всё ещё без воздушных угроз.

00:00 В небе чисто. Беспилотников нет, но не исключаются пуски ночью. Стратегическая авиация неактивна.

О том, что происходило 9 января, читайте в материале: Война — день 685: бои замедлились из-за холодов, но российские обстрелы продолжаются

Что было в Украине 10 января — читайте по ссылке: Война — день 686: россияне давят на все направления, и продолжают обстрел городов

Информацию за 11 января смотрите по ссылке: Война — день 687: россияне давят на трех направлениях и ищут новые способы терроризировать украинцев