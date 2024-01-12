Война — день 688: российские войска активно наступают, Украина отбивает атаки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оперативно о главном в сутки
Боевые действия в Украине продолжаются уже 688 сутки. Российские террористы не прекращают попыток наступать на нескольких направлениях, но несут большие потери. Украинские войска мужественно отражают все атаки.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 Всё ещё без воздушных угроз.
00:00 В небе чисто. Беспилотников нет, но не исключаются пуски ночью. Стратегическая авиация неактивна.
О том, что происходило 9 января, читайте в материале: Война — день 685: бои замедлились из-за холодов, но российские обстрелы продолжаются
Что было в Украине 10 января — читайте по ссылке: Война — день 686: россияне давят на все направления, и продолжают обстрел городов
Информацию за 11 января смотрите по ссылке: Война — день 687: россияне давят на трех направлениях и ищут новые способы терроризировать украинцев