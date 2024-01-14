Війна — день 690: росіяни намагаються виснажити ЗСУ, роблячи десятки штурмів на всіх напрямках

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують активно намагатися атакувати українські позиції по всій лінії фронту, що не призводить до якихось територіальних поступів, але має виснажити сили українських військових. Найбільш активні окупанти на напрямках Авдіївки та Мар’їнки, де ЗСУ щодня відбивають десятки атак. Втім, за оцінкою експертів, ситуація у 2024 році істотно не зміниться, оскільки війна перейшла в стадію позиційної боротьби.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти обстріляли село Садове на Херсонщині, через що поранення отримав 60-річний чоловік.

Інформацію за 11 січня дивіться за посиланням: Війна — день 687: росіяни тиснуть на трьох напрямках та шукають нові способи тероризувати українців

Про те, що відбувалося 12 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 688: найспокійніша ніч за довгий час та візит Ріші Сунака

Що було в Україні 13 січня — читайте за посиланням: Війна — день 689: Україна уклала історичну угоду, а Росія атакувала Київ дронами