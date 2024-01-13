Війна — день 689: Україна уклала історичну угоду, а Росія атакувала Київ дронами

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 13 січня 2024 року. Напередодні був справді історичний день — Велика Британія стала першою країною, з якою Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки. Однак, незважаючи на такі добрі новини, є й тривожні моменти. Зокрема, в НАТО прогнозують, що слід готуватися до затяжної війни, оскільки в 2024, і ймовірно навіть в 2025 роцы вона не закінчиться.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Вечір розпочався з дронами у повітряному просторі України, проте на даний момент небо вже чисте та був відбій тривоги. У Києві були чутні вибухи, — це засоби ППО працювали по "Шахеду" на околиці, про це вже офіційно заявила влада.

Карта бойових дій в Україні станом на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні 13.01.2024 від DeepState

Що було в Україні 10 січня — читайте за посиланням: Війна — день 686: росіяни тиснуть на всі напрямки і продовжують обстріл міст

Інформацію за 11 січня дивіться за посиланням: Війна — день 687: росіяни тиснуть на трьох напрямках та шукають нові способи тероризувати українців

Про те, що відбувалося 12 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 688: найспокійніша ніч за довгий час та візит Ріші Сунака