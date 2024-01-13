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Війна — день 689: Україна уклала історичну угоду, а Росія атакувала Київ дронами

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 13 січня 2024 року. Напередодні був справді історичний день — Велика Британія стала першою країною, з якою Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки. Однак, незважаючи на такі добрі новини, є й тривожні моменти. Зокрема, в НАТО прогнозують, що слід готуватися до затяжної війни, оскільки в 2024, і ймовірно навіть в 2025 роцы вона не закінчиться.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Вечір розпочався з дронами у повітряному просторі України, проте на даний момент небо вже чисте та був відбій тривоги. У Києві були чутні вибухи, — це засоби ППО працювали по "Шахеду" на околиці, про це вже офіційно заявила влада.

Карта бойових дій в Україні станом на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні 13.01.2024 від DeepState
Карта бойових дій в Україні 13.01.2024 від DeepState

Що було в Україні 10 січня — читайте за посиланням: Війна — день 686: росіяни тиснуть на всі напрямки і продовжують обстріл міст

Інформацію за 11 січня дивіться за посиланням: Війна — день 687: росіяни тиснуть на трьох напрямках та шукають нові способи тероризувати українців

Про те, що відбувалося 12 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 688: найспокійніша ніч за довгий час та візит Ріші Сунака