У Києві вночі прогриміли вибухи: що відомо (оновлено)

Місто атакували безпілотники російських терористів

В Києві вночі з 12 на 13 січня прогриміли вибухи. Попередньо, російські терористи спробували атакувати місто за допомогою ударних безпілотників.

Про вибухи повідомила низка каналів у Telegram, інформацію про рух БПЛА підтвердили Повітряні сили. Російські безпілотники фіксувалися у районі Бучі, Ірпіня та західних районів столиці.

Інформацію про вибухи підтвердив мер міста Віталій Кличко.

"Вибухи на околицях столиці. Працює ППО", – написав він.

Пізніше було повідомлено, що безпілотники знищено. Попередньо, без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, за останніми даними, ракетний удар по будинку в Києві призвів до загибелі двох людей і поранення щонайменше 49. Також з будівлі витягли до сотні домашніх тварин.

У вівторок, 9 січня, стало відомо про те, що в Києві зросла кількість загиблих від масованої ракетної атаки, якою накрив ворог столицю 29 грудня минулого року. Так, у Шевченківському районі столиці, вже після припинення всіх аварійно-рятувальних робіт, було знайдено труп ще однієї людини.