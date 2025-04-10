У Дніпрі пролунав вибух. Розпочалась пожежа, усі подробиці атаки (фото, відео)

Є постраждалі та загиблий

У Дніпрі пролунав потужний вибух у четвер, 10 квітня, приблизно о 16:05. Місто перебувало під обстрілом балістики.

Про це повідомляють Повітряні Сили України (ПС). Тривогу в Дніпропетровській області оголосили за пару хвилин до вибуху.

Як зазначає кореспондент "Телеграфу" вибух було чутно у різних районах міста. Наразі здійнявся густий стовп диму. Внаслідок атаки загинув 42-річний мешканець міста.

UPD: У мережі вже показали момент вибуху у Дніпрі.

"Дніпро. Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту. Попередньо, троє постраждалих", — повідомляє голова ОДА Сергій Лисак.

"Судячи зі звуку, по Дніпру прилетіла балістика", — пише нардеп Максим Бужанський.

У мережі вже публікують фото задимлення в одному з районів міста. Відомо, що є постраждалі.

Зазначається, що після вибуху в одному з районів міста розпочалась пожежа. До місця інциденту прямують усі потрібні служби.

У мережі також зазначають, що ймовірніше по Дніпру росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М".

Нагадаємо, що нещодавно в ніч з 8 на 9 квітня Дніпро атакували дрони типу "Шахед". Атака принесла значні руйнування та постраждалих. Українські військові знищили 11 БПЛА. Але вибухи пролунали у кількох районах міста. Була зафіксовано кілька пожеж та 15 поранених. Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено 15 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, понівечено близько двох десятків автомобілів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські "шахеди". Він вже активно використовується для протидії ворожим безпілотникам, є перші результати.