Харків та Дніпро під масованим обстрілом: мешканці чули багато вибухів (оновлено)

Загарбники традиційно влаштовують нічний терор

Російські окупанти знову влаштували масштабні обстріли України. Багато безпілотників атакували Дніпро та Харків.

За даними місцевих telegram-каналів у Харкові чули не менше 15 вибухів. Водночас моніторингові групи повідомляють, що близько десятка дронів наближалося до Дніпра.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, окрім цього росіяни запускали балістичну ракету через Сумську область.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про пожежу на складському приміщенні в Індустріальному районі міста під час нальоту першої хвилі БПЛА. Пізніше він повідомив про нові пожежі після другої хвилі атаки.

Кореспондент "Телеграфа" з Дніпра повідомляє, що у місті видно задимлення, а в мережі вже з’явився знімок, на якому помітно, як здіймається дим.

За даними ОВА, є пошкодження приватних будинків та автомобілів, а також постраждалі.

UPD 23:40 Кількість постраждалих збільшилась до 10 осіб, з них шістьом знадобилася госпіталізація

Влада закликала місцевих жителів перебувати у безпечних місцях. Тривога тим часом була оголошена по всій східній частині України.

Як повідомлялося раніше, вночі 3 квітня російські ударні дрони атакували Харків. Під ворожим ударом виявився, зокрема, Новобаварський район міста. Загинули п’ятеро людей, ще понад 30 отримали поранення.