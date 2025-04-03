У Харкові пролунали вибухи: унаслідок атаки "шахедів" є постраждалі та загиблий (оновлено, фото, відео)

Окупанти вчергове б'ють по Харкову

Вночі, у четвер, 3 квітня російські ударні дрони знову атакували Харків. Під ворожим ударом опинився зокрема Новобаварський район міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, зафіксовано щонайменше два влучання дронів-камікадзе по місту. Одне з них спричинило пожежу, ще одне — поцілило у двоповерхову будівлю, яка, як наслідок, повністю охоплена вогнем.

23:53 Кількість поранених у Харкові збільшилася до 29 людей, — мер Терехов.

23:32 Кількість поранених у Харкові внаслідок атаки РФ зросла до 17, — ОВА. Також стало відомо про одного загиблого.

23:01 Кількість постраждалих зросла до 12 осіб.

23:00 Внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждали 11 людей, серед них одна дитина.

22:50 В Харківській ОВА підтверджують інформацію про влучання ворожих ударних дронів у Новобаварському районі міста. Зазначається, що спалахнула пожежа у приватному будинку та житловій багатоповерхівці, інформація про постраждалих уточнюється.

Місцеві Телеграм-канали публікують кадри влучань:

На місці вибуху почалася сильна пожежа.

Карта Харкова

Також підтверджено потрапляння в багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. Попередньо — є постраждалі, зокрема діти.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про подальшу загрозу. Ворожі БпЛА заходять із заходу та північного заходу, тому мешканців Харкова закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про БПЛА "Молнія", яким російська армія атакувала будинок в Харкові. Він також має назву "Привєт-82", є дроном-камікадзе з прикрученим до нього боєкомплектом. При цьому цей дрон має нестійку навігацію і зібраний, грубо кажучи, "на коліні". Росіяни використовують ці дрони для атак на багатоповерхові будинки, в яких мешкають цивільні особи.