В Харькове раздались взрывы: в результате атаки "шахедов" есть пострадавшие и погибший (обновлено, фото, видео)

Оккупанты в очередной раз бьют по Харькову

Ночью, в четверг, 3 апреля, российские ударные дроны снова атаковали Харьков. Под вражеским ударом оказался, в частности, Новобаварский район города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, зафиксировано по меньшей мере два попадания дронов-камикадзе по городу. Одно из них вызвало пожар, еще одно — попало в двухэтажное здание, в последствии полностью охваченное огнем.

23:53 Число раненых в Харькове увеличилось до 29 человек, — мэр Терехов.

23:32 Число раненых в Харькове в результате атаки РФ возросло до 17, — ОВА. Также стало известно об одном погибшем.

23:01 Число пострадавших возросло до 12 человек.

23:00 В результате вражеской атаки в Харькове пострадали 11 человек, среди них один ребенок.

22:50 В Харьковской ОВА подтверждают информацию о попадании вражеских ударных дронов в Новобаварском районе города. Вспыхнул пожар в частном доме и жилой многоэтажке, информация о пострадавших уточняется.

Местные Телеграм-каналы публикуют кадры попадания:

На месте взрыва начался сильный пожар.

Карта Харькова

Также подтверждено попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. Предварительно есть пострадавшие, в частности дети.

В воздушных силах ВСУ предупреждают о дальнейшей угрозе. Вражеские БпЛА заходят с запада и северо-запада, поэтому жителей Харькова призывают оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о БПЛА "Молния", которым российская армия атаковала здание в Харькове. Он также называется "Привет-82", является дроном-камикадзе с прикрученным к нему боекомплектом. При этом этот дрон имеет неустойчивую навигацию и собран, грубо говоря, "на коленке". Россияне используют эти дроны для атак на многоэтажные дома, в которых проживают гражданские.