Россияне массированно атаковали Харьков беспилотниками: было много взрывов, есть пострадавшие (обновлено, фото)

В результате атаки окупантов повреждения и разрушения жилья, а также пострадавшие

Российские оккупанты в ночь на 2 апреля массированно атаковали ударными беспилотниками Холодногорский район Харькова – буквально через день после массированного удара 31 марта. Не менее 15 ударов беспилотниками было нанесено по городу, есть разрушения жилищного фонда и повреждения инфраструктуры, а также пострадавшие в результате очередного российского нападения на город.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, в настоящее время известно о восьми пострадавших, в том числе про двоих детей, повреждении и разрушении частных домов.

"Из последствий — возгорание двух промышленных зданий, рядом с ними повреждено более 10 домов частного сектора… По уточненной информации городского Ситуационного центра, по Харькову было нанесено 15 ударов беспилотниками", – отметил он.

Последствия вражеской атаки подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, у большинства пострадавших – острая реакция на стресс. После ударов начался сильный пожар в промышленном здании, также есть прямое попадание в частный дом.

"В результате ударов БпЛА типа "Шахед" произошло попадание в частный дом. Также в результате обстрела горит кровля 4-этажного здания на площади 1000 м кв. и здание на площади 500 м кв.", – написал он.

В ГСЧС Харькова сообщили о повреждении более 20 частных жилых домов. Об этом "Суспільному" сказал директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

"Сейчас идет тушение пожара. На место прибыли коммунальные службы, часть коммунальщиков закрывают контуры поврежденных домов, у нас повреждено более 20 домов. Другие коммунальщики помогают спасателям… Мы видим, что площадь обстрела большая, поэтому количество поврежденных домов будет увеличиваться. В настоящее время продолжается обход домов. Это гражданские предприятия, производили санки и полипропилен, то есть бытовые товары невоенного назначения", – отметил он.

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что это уже четвертая массированная атака беспилотников на Харьков за последний месяц, это значит, что враг изменил тактику и сделал упор на террор мирного населения.

"Пока известно о 8 пострадавших. У всех — острая реакция на стресс. Четыре женщины, один взрослый мужчина, девочка 16 лет, мальчики в возрасте 7 лет и 9 месяцев", – отметил он.

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Фото: Суспільне. Харків

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с вечера 29 марта и затем в течение ночи российские военные запускали по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". В результате атаки в Харькове погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до 30, среди них пять детей.

Также "Телеграф" писал о том, что россияне 28 марта россияне нанесли масштабный удар по Днепру, из-за чего погибли четыре человека и еще более двадцати получили ранения. При ударе был разрушен один из символов города — корабль в гостинично-ресторанном комплексе "Бартоломео". На территории комплекса находились несколько сотен человек, но их успели эвакуировать до прилета.