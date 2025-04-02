В Таганрог наведались беспилотники: местные слышали много взрывов (видео)

В Ростовской области не спят

Российский таганрог подвергся атаке неизвестных беспилотников. Сообщается о падении обломков на севере города.

Об этом информируют российские каналы в Telegram. Отмечается, что губернатор Ростовской области уже подтвердил факт атаки и заявил о повреждении жилых домов.

По данных местных источников, всего было слышно в районе 6-8 взрывов в районе местного порта. Сообщается также, что возгорания произошли в двух многоквартирных домах на улице Лизы Чайкиной, где упали обломки беспилотников.

Жители города сообщали, что в городе звучал сигнал воздушной тревоги, а жителям пришли СМС-сообщения об объявлении беспилотной опасности "по всей территории Ростовской области".

Как сообщалось ранее, на днях город Энгельс, возле которого расположена авиабаза стратегической авиации, посетили украинские беспилотники. В общей сложности там услышали не менее 10 взрывов.

Это не первая атака на Энгельс. Так, до этого взрывы там раздались ближе к утру 20 марта. Ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, а также важный военный аэродром "Энгельс-2", откуда нередко вылетают российские самолеты для массированных ударов по Украине.