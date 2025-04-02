До Таганрога навідалися безпілотники: жителі чули багато вибухів (відео)

У Ростовській області не сплять

Російський Таганрог зазнав атаки невідомих безпілотників. Повідомляється про падіння уламків на півночі міста.

Про це інформують російські канали у Telegram. Зазначається, що губернатор Ростовської області вже підтвердив факт атаки та заявив про пошкодження житлових будинків.

За даними місцевих джерел, всього було чути в районі 6-8 вибухів у районі місцевого порту. Повідомляється також, що спалахи сталися у двох багатоквартирних будинках на вулиці Лізи Чайкіной, де впали уламки безпілотників.

Мешканці міста повідомляли, що у місті лунав сигнал повітряної тривоги, а мешканцям прийшли СМС-повідомлення про оголошення безпілотної небезпеки "на всій території Ростовської області".

Як повідомлялося раніше, днями місто Енгельс, біля якого розташована авіабаза стратегічної авіації, відвідали українські безпілотники. Загалом там почули щонайменше 10 вибухів.

Це не перша атака на Енгельс. Так, до цього вибухи там пролунали ближче до ранку 20 березня. Ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, а також важливий військовий аеродром "Енгельс-2", звідки нерідко вилітають російські літаки для масованих ударів по Україні.