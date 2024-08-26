Аэродром "Энгельс" снова мог быть атакован беспилотниками: что известно об этой военной базе РФ (карта)

Утром в понедельник россияне подняли в небо с этого аєродрома 4 Ту-95

Утром в понедельник, 26 августа, беспилотники атаковали Саратовскую область, в частности, города Саратов и Энгельс. Возможно, целью атаки был военный аэродром "Энгельс-2", находится база стратегической авиации РФ, которая не только входит в ядерную триаду, но является базой стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Стоит отметить, что утром 26 августа россияне, решили устроить массированный удар по Украине, о котором предупреждали на День Независимости. Враг поднял в небо 11 бомбардировщиков Ту-95, при чем 4 из них, по данным мониторинговых групп, именно с аэродрома "Энгельс", 6 — с аэродрома "Оленья", и один 1 борт – с "Дягилево".

Что известно об аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области

Там находится база стратегической авиации РФ, которая входит в ядерную триаду и базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, способные нести ядерные боеприпасы. Кроме того, именно с этой базы российские войска могут наносить массированные ракетные удары по Украине.

Этот аэродром является одним из ближайших к Украине и россияне часто используют его для нанесения ракетных ударов по Украины. Расстояние от него до территории Украины – около 620 км.

На аэродроме размещены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 – носители крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Обычно бомбардировщики "Энгельса" осуществляют запуски ракет с Каспийского моря и могут атаковать всю территорию Украины.

Ранее он уже был атакован

Аэродром "Энгельс" уже не раз подвергался атакам. Первый случился 5 декабря 2022 года и тогда повреждения получил бомбардировщик Ту-22М. Второй взрыв случился 26 декабря, он стал причиной гибели по меньшей мере троих российских солдат. После них россияне решили убрать оттуда часть стратегических бомбардировщиков.

Также 20 марта 2024 года жители города Энгельс услышали мощные взрывы. Тогда ГУР сообщил, что он атаковал аэродром "Энгельс" дронами "Лютый".

Напомним, с утра 26 августа россияне начали массированную атаку на Украину, "Телеграф" следит за событиями в режиме "онлайн". Масштабная воздушная тревога связана не только с вылетом МиГ-31, но и с тем, что в воздушном пространстве РФ зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95.