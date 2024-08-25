В РФ умер конструктор "Искандер-М", которым россияне "кроют" украинские города: подробности

Участвовал в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК

В России умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М", который росскийские войска часто используют для атаки украинских городов во время войны. Олег Мамалыга участвовал в разработке военного вооружения для русской армии.

Об этом сообщили на странице Telegram российской корпорации "Ростех". Мамалыга скончался на 92 году жизни.

Отмечается, что он всю жизнь работал в коломенском КБ машиностроения, которое сегодня является частью холдинга "Высокоточные комплексы". Конструктор участвовал в разработке русской военной техники.

"Он принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК ("Джмиль", "Малютка"), тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У", "Искандер-М")", — говорится в сообщении.

Искандер-М в войне РФ и Украины

Данные по скорости ракет "Искандер-М" не разглашаются. Однако ряд экспертов считают, что они гиперзвуковые. В настоящее время Украина способна сбивать такие ракеты только благодаря Patriot, поскольку у них большая маневренность и способность уклониться от систем противовоздушной обороны.

Российские оккупанты часто запускают "Искандеры" из приграничных областей (Белгородская, Воронежская, Ростовская, Курская или Брянская). Из-за высокой скорости баллистики у украинцев есть только считанные минуты, чтобы добраться до укрытия в случае воздушной тревоги.

Следует отметить, что войска РФ регулярно используют эти ракеты против украинцев. В частности, 18 августа сообщалось, что РФ атаковала столицу "Искандер-М". Силы воздушной обороны сбили враждебные цели. О пострадавших или разрушениях не сообщалось. Также оккупанты могли запустить ракеты "Искандер-М" по Киеву 5 августа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о крылатой ракете "Искандер".