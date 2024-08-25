В РФ помер конструктор "Іскандер-М", яким росіяни "криють" українські міста: подробиці

Брав участь у розробці озброєння та військової техніки, у тому числі перших радянських ПТРК

В Росії помер головний конструктор ракетного комплексу "Іскандер-М", який російські війська часто використовують для атаки українських міст під час війни. Олег Мамалига брав участь у розробці військового озброєння для російської армії.

Про це повідомили на сторінці Telegram російської корпорації "Ростех". Мамалига помер на 92 році життя.

Зазначається, що він все життя працював у коломенському КБ машинобудування, яке сьогодні є частиною холдингу "Високоточні комплекси". Конструктор брав участь у розробці російської військової техніки.

"Він брав участь у розробці озброєння та військової техніки, у тому числі перших радянських ПТРК ("Джміль", "Малютка"), тактичних ("Точка") та оперативно-тактичних ракетних комплексів ("Ока", "Ока-У", "Іскандер-М")", — йдеться у повідомленні.

Іскандер-М у війні РФ і України

Дані щодо швидкості ракет "Іскандер-М" не розголошуються. Проте низка експертів вважають, що вони гіперзвукові. Наразі Україна здатна збивати такі ракети лише завдяки Patriot, оскільки вони мають більшу маневровість і здатність ухилитися від систем протиповітряної оборони.

Російські окупанти часто запускають "Іскандери" з прикордонних областей (Бєлгородська, Воронезька, Ростовська, Курська чи Брянська). Через високу швидкість балістики в українців є лише лічені хвилини, щоб дістатися укриття у разі повітряної тривоги.

Варто зазначити, що війська РФ регулярно використовують ці ракети проти українців. Зокрема, 18 серпня повідомлялося, що РФ атакувала столицю "Іскандер-М". Сили повітряної оборони збили ворожі цілі. Про постраждалих або руйнування не повідомлялося. Також окупанти могли запустити ракети "Іскандер-М" по Києву 5 серпня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про крилату ракету "Іскандер".