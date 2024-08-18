Друга поспіль: під Києвом лунали потужні вибухи, що відомо про нову атаку РФ (оновлюється)

Усіх просять перебувати у безпечних місцях

Вранці 18 серпня в частині областей України оголошено повітряну тривогу. Це пов’язано із загрозою обстрілу з боку російських окупантів.

У моніторингових telegram-каналх пишуть, що загарбники запустили крилаті ракети. Наразі зафіксовано швидкісну мету на місто Ніжин у Чернігівській області, а також на Київщину та Черкаську область.

Усіх просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

В одному з пабліків зазначають, що, ймовірно, загарбники могли запустити Україною ракету "Іскандер-К" на наднизькій висоті. Саме вона могла бути зафіксована у межах повітряного простору центральних областей.

Дані оновлюються:

07:45 Розпочалися відбої повітряної тривоги.

07:37 Проводиться розвідка щодо виявлення повітряних загроз.

07:33 У Броварах пролунали вибухи.

07:31 Крилату ракету зафіксовано у напрямку Броварів.

07:28 Ракету зафіксовано за 10 км від Києва.

07:25 Є загроза обстрілу для Василькова та Обухова Київської області.

07:20 Крилата ракета знову взяла курс на Київщину.

07:17 Крилата ракета з Черкаської області тримає курс на Умань.

07:16 Зміна курсу ракети на Кіровоградщину. Нині вона пролітає неподалік Сміли Черкаської області. На Київщині вже чисто.

07:13 КР маневрує на кордоні Київської та Черкаської областей. Нині курс Південний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 серпня на околицях Києва і в Броварах пролунало кілька вибухів. Як з’ясувалося, російські загарбники запустили по місту ракети. У моніторингових каналах повідомили про роботу ППО.