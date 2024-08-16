У Дніпрі пролунали вибухи: над містом чорний дим (відео, фото)

Окупанти після атаки на місто запустили розвідувальний БПЛА

У Дніпрі 16 серпня під час повітряної тривоги знову пролунали потужні вибухи. У небо здіймаються стовпи чорного диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Подробиць про руйнування внаслідок вибухів або постраждалих на цей час немає.

Повітряну тривогу у Дніпрі було оголошено о 16:39, а вибухи пролунали о 16:42 та о 16:58. За попередньою інформацією, росіяни атакували Дніпро ракетами. У мережі пишуть, що перший вибух міг бути роботою ППО, проте потрібне підтвердження цих даних від військових чи місцевої влади. Після вибухів у небо здіймається густий чорний дим.

Також повідомляється, що станом на 17:08 на місці падіння уламків або прильоту сильна пожежа. В області літає розвідувальний дрон росіян. Містян просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Також "Телеграф" розповідав, що Київ атакували дронами 16 серпня. У столиці лунали вибухи.