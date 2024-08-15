Тривогу не встигли оголосити? У Павлограді потужні вибухи, над містом клуби диму (фото)
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Жителів Павлограда просять залишатися у укриттях до відбою тривоги
У Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи. В одному з районів міста в небо здіймається величезний клуб диму.
Фото з місця події діляться у мережі. Одразу після вибухів у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Інформація про перший вибух з’явилася о 12:07, а о 12:12 повідомили про повторний вибух. За попередніми даними, ворог міг атакувати Павлоград балістикою, але інформація вимагає офіційного підтвердження від військової чи місцевої влади. До відбою повітряної тривоги мешканцям регіону радять перебувати у безпечних місцях.
Станом на 12:30 жодних подробиць події не повідомлялося. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило, у мережі стверджують, що у місті є прильот.
Також "Телеграф" розповідав про те, що 14 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росія випустила ракети у бік міста.