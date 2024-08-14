У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги: що сталося

Інформації про наслідки вибуху на даний момент немає

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. У небі після цього видніється біла хмара диму.

Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі. За попередніми даними, прильоту не було.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 15:42. О 16:02 моніторингові канали повідомили про пуск ракети у бік міста, а за 2 хвилини пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють, що у деяких будинках затремтіли вікна.

Після вибуху в небі видніється біла густа хмара, за попередніми даними, це була робота ППО. Українські військові збили ворожу ракету, але офіційної інформації від влади чи військових поки що не надходило.

О 16:12 на Запоріжжі скасували повітряну тривогу, але о 16:27 знову оголосили ракетну небезпеку. Інформації про пошкодження чи постраждалих на момент виходу публікації не надходило.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Запорізькій АЕС окупанти влаштували провокацію. На території станції помітили сильне задимлення, експерти пояснили, що може горіти.