В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги: что случилось

Информации о последствиях взрыва на данный момент нет

В Запорожской области во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. В небе после этого виднеется белое облако дыма.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале. По предварительным данным, прилета не было.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 15:42. В 16:02 мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты в сторону города, а спустя 2 минуты прозвучал громкий взрыв. Местные жители сообщают, что в некоторых домах затряслись окна.

После взрыва в небе виднеется белое густое облако, по предварительным данным — это была работа ПВО. Украинские военные сбили вражескую ракету, но официальной информации от властей или военных пока не поступало.

В 16:12 в Запорожской области отменили воздушную тревогу, но в 16:27 снова объявили ракетную опасность. Информации о повреждениях или пострадавших на момент выхода публикации не поступало.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на Запорожской АЭС оккупанты устроили провокацию. На территории станции заметили сильное задымление, эксперты объяснили, что может гореть.